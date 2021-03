Como transformar Live Photos em vídeos (iPhone e iPad)

Já falamos bastante aqui no MacMagazine sobre as Live Photos, imagens animadas introduzidas pela Apple com o iPhone 6s, em 2015.

A dica que trazemos hoje consiste em transformar as Live Photos em vídeos comuns, que podem ser posteriormente compartilhados em suas redes sociais ou com contatos mais próximos.

O processo é muito fácil, veja só. No iPhone/iPad, abra o app Fotos e selecione a Live Photo que deseja transformar em vídeo. Caso queira, é possível selecionar mais de uma delas.

Nesse caso, toque em “Selecionar” (no canto superior direito) e escolha as desejadas. Depois, toque no botão de compartilhar (no canto inferior esquerdo) e em “Salvar como Vídeo”.

Após salvar, o vídeo ficará disponível na sua biblioteca.

Bem fácil! 😁