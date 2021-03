Saiu a versão 4.4 do nosso app, com duas grandes novidades!

Estamos muito contentes em lançar, hoje, a versão 4.4 do nosso aplicativo para iPhones, iPads e Apple Watches. E esta atualização vem com duas grandes novidades!

Publicidade

A primeira é uma aba especial para o MM Live, nossa plataforma de coberturas ao vivo de eventos especiais da Apple. Ela aparecerá temporariamente quando houver um live blogging em andamento, para quem quiser acompanhar a keynote diretamente pelo app, em português.

A segunda é uma nova assinatura opcional para quem quiser navegar pelo app sem ver propagandas. Esse é um benefício que oferecemos para patrões (no Patreon e no Catarse) a depender do nível de apoio, e agora incluímos também diretamente em nosso aplicativo.

Por fim, também fizemos algumas correções de bugs — incluindo um na abertura de posts pelo widget do app, direcionamento de pushes para posts antigos, resolução de ícones alternativos e rotação de dispositivos enquanto vídeos estão sendo reproduzidos.

Publicidade

Fica um agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.4. Qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Em breve, voltamos com mais! 😉