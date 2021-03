Ação contra teclado borboleta de MacBooks avança na justiça dos EUA

O malfadado teclado borboleta pode já ser passado na linha de produtos da Apple, mas ele continua rendendo boas dores de cabeça à empresa — e especialmente ao seu departamento jurídico. Digo isso porque uma ação movida contra a Maçã, sobre a qual já falamos aqui já mais de um ano, acabou de avançar na justiça dos Estados Unidos.

O processo, que acusa a Apple de enganar os consumidores e despachar um produto defeituoso (o teclado borboleta, no caso) já sabendo dos seus vícios, teve seu status de ação coletiva confirmado recentemente pelo juiz da Califórnia Edward Davila. Com isso, a ação agora cobre muita — muita — gente.

Mais precisamente, todos os usuários que adquiriram um MacBook (2015 a 2017), MacBook Pro (2016 a 2019) ou MacBook Air (2018 a 2019) com teclado borboleta em diversos estados (Califórnia, Nova York, Flórida, Illinois, Michigan, Nova Jersey e Washington) serão convidados e poderão se juntar à ação para receber possíveis pagamentos de danos, dependendo do veredito.

A Apple tentou argumentar contra a decisão do juiz Davila afirmando que a ação cobre diferentes “gerações” do teclado borboleta, que teriam, portanto, características próprias e diferenças entre si. O juiz, entretanto, concordou com os reclamantes que a suposta “falha de design fundamental” no teclado cobre todas as suas gerações — e todos os compradores de equipamentos com o teclado borboleta, portanto, podem entrar no mesmo caso.

Os usuários que entraram com a ação anexaram uma série de emails internos da Apple para comprovar esse ponto. Em um deles, um executivo da empresa teria descrito as sucessivas gerações do teclado borboleta com… palavras não muito amigáveis, digamos assim:

Não importa a quantidade de batom que você passe nesse porco [referindo-se ao teclado borboleta]… ele continuará feio.

Agora, cabe à Maçã apresentar sua defesa e (tentar) provar ao juiz que os defeitos do malfadado teclado não podiam ser previstos nem foram propositais.

via The Verge