Se você é um adepto das lâmpadas inteligentes, principalmente das opções da Philips Hu‪e (uma marca da Signify), então é provável que você vá gostar do app Hue Sentiment.

De acordo com o desenvolvedor Rihab Mehboob, o Hue Sentiment é um aplicativo “leve e fácil de usar que traduz o texto em um estado de espírito” — basta digitar como você está se sentindo e perceber que as luzes mudam com base no seu humor.

O aplicativo tem a opção de escolher uma matiz de cores caso você esteja se sentindo feliz, indiferente ou triste. Também é possível ativar/desativar luzes individuais para incluí-las em cada mudança de humor.

Caso você não saiba definir como está se sentindo num momento, o app também lhe ajuda com isso. Mais especificadamente, ele passará por todas as matizes de forma aleatória.

O Hue Sentiment está disponível por R$11 na App Store e não possui assinaturas e/ou compras internas.

via 9to5Mac