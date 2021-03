App Vinyls traz uma experiência retrô para o Apple Music

Uma das boas vantagens do Apple Music sobre a concorrência (ou boa parte dela, ao menos) é a possibilidade de desenvolvedores criarem clientes próprios para a plataforma, trazendo experiências bem diferentes daquelas oferecidas pelo aplicativo oficial para satisfazer a diferentes gostos e públicos. O app Vinyls é mais um exemplo disso.

Publicidade

Desenvolvido por Shihab Mehboob, criador do Aviary, o Vinyls é uma experiência um tanto quanto esqueumórfica para quem gosta de ter uma sensação “física” mais aprofundada ao escutar suas músicas favoritas — ou simplesmente gosta da estética e do charme dos discos de vinil.

Para isso, a tela de reprodução tem sempre um dos velhos bolachões girando, com direito a uma agulha que se movimenta quando você pausa ou retoma a reprodução e vai se aproximando do centro do disco conforme a música avança. Você também pode manipular o disco para controlar a reprodução, e segurá-lo para obter mais opções.

App universal, o Vinyls foi desenhado de acordo com as diretrizes de design mais recentes do macOS e do iOS/iPadOS, então tudo parecerá “em casa” não importa onde você esteja rodando o aplicativo. Ele traz suporte ao AirPlay, aos widgets do iPhone/iPad, ao Modo Escuro e também diversos atalhos de teclado.

Publicidade

Vale notar que o app integra-se à sua assinatura do Apple Music, mas você também pode utilizá-lo com sua biblioteca de músicas local, sem a necessidade de assinatura alguma.

O aplicativo pode ser adquirido por R$28 na App Store.

via 9to5Mac