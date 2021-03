Apple estaria criando novos HomePods com telas e câmeras

Hoje mais cedo, falamos que o HomePod mini é equipado com um sensor de temperatura e umidade escondido, que até o momento está “adormecido” dentro do alto-falante e não realiza nenhuma função.

Tal informação foi descoberta pela Bloomberg. Pois, nesse mesmo artigo, Mark Gurman disse que, antes de descontinuar o HomePod original, a Apple estava trabalhando em uma nova versão dele, que supostamente seria lançada em 2022.

Além dessa segunda geração do HomePod, a Maçã também estaria trabalhando em novos modelos de alto-falantes equipados com telas e câmeras, em linha com o que alguns concorrentes estão lançando (como o Facebook Portal, o Amazon Echo e o Google Nest Hub).

Contudo, se esses dispositivos realmente forem lançados, não seria por agora.

Nova Apple TV

Além de possíveis novos HomePods, Gurman também comentou que a companhia está trabalhando numa nova Apple TV — o que não é lá um fato muito novo.

Atualmente, a Apple TV é um hardware que não faz sentido para muitos usuários, visto que diversas smart TVs do mercado já estão vindo equipadas dom o aplicativo Apple TV e com o AirPlay 2.

Ou seja, a Maçã teria que pensar em boas novidades para essa nova set-top box a fim de torná-la interessante ou até mesmo indispensável para quem está no ecossistema da empresa.

