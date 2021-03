Apple já economizou 156,3 bilhões de litros de água limpa

Hoje, 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água — e, para reforçar seu compromisso com o uso sustentável dessa fonte, a Apple e a Aliança para o Uso Responsável da Água (Alliance for Water Stewardship, ou A4WS) estão promovendo seus esforços para conscientizar ainda mais empresas e fornecedoras na China sobre a importância do uso consciente desse recurso.

A A4WS define padrões e certifica empresas que dependem de água para seus processos de fabricação. No ano passado, o número de parceiros da Apple que receberam certificações do órgão aumentou de 5 para 13.

Embora seja um compromisso mundial, a Apple se concentrou em obter a certificação de seus parceiros chineses da cadeia de fornecedores, como divulgado por ela [Google Tradutor].

Gostaríamos de parabenizar as empresas da cadeia de fornecimento que foram recentemente certificadas pela Aliança Internacional para o Uso Responsável da Água, mas nunca vamos parar. Juntos, continuaremos trabalhando para criar um novo impacto positivo nas comunidades em que operamos para proteger mais desse valioso recurso compartilhado.

A Apple afirmou que a colaboração com a A4WS faz parte de seu programa Clean Water (Água Limpa). Em 2019, esse projeto possibilitou a economia de um total estimado de 9,3 bilhões galões de água doce em todo o mundo. Agora, de acordo com a companhia, esse valor subiu para 41,3 bilhões de galões (o que corresponde a 156,3 bilhões de litros).

O Dia Mundial da Água é uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), celebrada anualmente desde 1993.

