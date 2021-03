Apple TV e/ou HomePod poderão ganhar suporte ao FaceTime

Vocês provavelmente viram o rumor, trazido hoje mais cedo por Mark Gurman, dando conta de possíveis novos modelos de HomePods equipados com telas e câmeras. Bom, a coisa toda acabou de ficar ainda mais quente.

Analisando uma das versões beta do tvOS 14.5, Steve Moser (do MacRumors) descobriu a inclusão de frameworks que possibilitam o funcionamento do FaceTime e do iMessage no sistema. Além dos dois frameworks principais, um terceiro (o AVFCapture ) permite que dispositivos equipados com o tvOS possam capturar imagens por conta própria.

De cara, a descoberta poderia indicar que a Maçã está planejando levar o FaceTime e o iMessage às Apple TVs. Entretanto, basta nos lembrarmos que, desde o ano passado, o sistema operacional dos HomePods também é baseado no tvOS — ou seja, a ideia de um alto-falante inteligente com tela e câmera, capaz de realizar ligações pelo FaceTime e se comunicar diretamente pelo iMessage, torna-se ainda mais concreta.

Vale notar que o (finado) HomePod e o HomePod mini já podem realizar ligações de áudio do FaceTime, mas os códigos encontrados recentemente por Moser são inéditos e referem-se especificamente ao FaceTime de vídeo e à captura de imagens.

Obviamente, a descoberta em si abre muitos caminhos — pode ser que o HomePod não tenha nada a ver com a história e a Maçã esteja basicamente pensando em adicionar suporte a câmeras externas na Apple TV para permitir o funcionamento do FaceTime pelo seu aparelho de televisão. Ainda assim, a combinação dos códigos com os rumores de Gurman dão algumas pistas do que a Apple está planejando para o seu futuro não tão distante.

Joguinho da Siri?

Explorando as novas betas, Moser descobriu também um outro recurso possivelmente em vias de chegar ao ecossistema da Apple: um joguinho de perguntas e respostas da Siri, até agora chamado de “Siri Edutainment” (uma amálgama de “educação” e “entretenimento”).

Não há mais informações sobre o recurso, nem se ele seria uma ferramenta nativa ou se traria suporte a algum produto de terceiros, mas provavelmente descobriremos mais sobre isso em breve.