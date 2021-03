Chefe de relações com desenvolvedores da Apple se aposenta

E cá estamos nós com mais uma mudança na cúpula superior de Cupertino: de acordo com a Bloomberg, Ron Okamoto — vice-presidente de relações com desenvolvedores da Maçã — se aposentou recentemente.

A saída de Okamoto não tinha sido divulgada oficialmente pela Apple, mas seu status de ex-empregado foi exposto na lista de executivos que testemunharão no caso da empresa contra a Epic Games. No lugar dele entrará Susan Prescott, executiva da área de marketing que passou os últimos anos cuidando da comunicação relacionada aos próprios apps da Maçã.

Okamoto tem uma longa história na Apple: ele chegou a Cupertino em 2001, advindo da Adobe e contratado diretamente por Steve Jobs na fase de reconstrução da empresa. Na Maçã, o executivo foi um dos principais nomes na fundação da App Store e na construção das suas diretrizes e normas, tão polêmicas nos dias atuais. Ele também contribuiu fortemente para a criação do formato atual da WWDC, fóruns e canais de suporte técnico para desenvolvedores, os prêmios anuais da App Store e muito mais.

Boas fortunas, portanto, para Okamoto nessa sua nova etapa da vida. E boa sorte para Prescott em seu novo cargo — considerando o estado atual da relação da Apple com o mundo dos desenvolvedores, pode-se dizer que ela está se jogando no avião em meio a uma baita turbulência.