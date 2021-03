Desabafo: como assim, o STARZPLAY não tem app para tvOS?! [atualizado]

No dia 8 de novembro de 2019, o serviço STARZPLAY, da americana Lionsgate (conhecida por produzir franquias como “Jogos Vorazes”, “Truque de Mestre” e séries como “Ben Hur”, “Little Birds” e “Normal People”), teve seu lançamento coberto aqui.

Até aí, nada de novo. Eles foram inclusive rápidos na inclusão do serviço nos canais da Apple TV (Apple TV channels) — mais precisamente quase um mês depois, no dia 5 de dezembro de 2019.

Na época fiquei até surpreso, já que essas inclusões acontecem numa velocidade não tão rápidas por aqui — algum sinal do MUBI nos canais, por aí? Ok, ok, para não ser leviano, o Paramount+ também foi incluído rapidamente. Mas por que voltar a esse assunto agora? Eu explico.

Recentemente, decidi assinar o STARZPLAY. O que me deixou, digamos, surpreso, foi constatar que, mesmo após um ano de atividade, o serviço ainda não tem um app para tvOS! Em tempo: o app até existe na loja americana e você até consegue logar por ele, mas não é possível acessar o conteúdo — ele pede uma senha à qual não temos acesso e nem recebemos quando solicitada.

Qual a necessidade de um app separado, se ele já faz parte dos canais da Apple TV? A ideia não é exatamente essa, não precisar/depender de apps dedicados e acompanhar tudo pelo próprio aplicativo Apple TV?

Bom, eu respondo: pelo simples fato que, quando assinado diretamente pela Apple TV, não é possível garantir as promoções que eles oferecem — atualmente, novos assinantes contam com um desconto de mais ou menos 24% por seis meses. Eu também não se é possível acessá-lo pelo navegador.

Ironicamente, se você tiver uma smart TV e for assinante do Amazon Prime Video, é totalmente possível assinar por lá e, de quebra, garantir o desconto. Vale ressaltar que, por esse caminho, o acesso via browser se dá somente pelo site do Prime Video.

Outro ponto curioso — mas compreensível — é que os Amazon Prime Video Channels não estão disponíveis pelo app da Amazon na Apple TV. Ou seja, para assistir ao STARZPLAY na Apple TV, você precisa necessariamente assinar o serviço pelos canais da Apple TV.

Com cada vez mais serviços de streaming sendo lançados por aqui e com várias promoções para novos assinantes, seria interessante se essas ofertas pudessem ser adquiridas diretamente pela Apple TV; já que não podem, que todo serviço contasse ao menos com um app próprio antes de entrar para esses serviços de canais.

Entendo a força da “mordida da Apple” num valor já com desconto, mas a Amazon não faz o mesmo? O que leva um serviço a demorar tanto para liberar seu próprio app? Normalmente, o caminho não é o inverso (app primeiro, canais depois)? Ainda que a fatia de proprietários de Apple TVs seja pequena, ja passou da hora de termos bons apps dedicados a ela.

Que feio, STARZPLAY! 😛

Atualização22/03/2021 às 23:10

Felizmente, é possível acessar o app americano (consequentemente, seu catálogo), como notou o leitor Felipe Pin Rinaldi nos comentários. Para isso, é preciso definir uma senha de controle parental nas configurações dele.

