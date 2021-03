HomePod mini tem um sensor de temperatura e umidade escondido

Dias após seu irmão maior ser oficialmente descontinuado pela Apple, a Bloomberg divulgou hoje uma descoberta em relação ao HomePod mini.

Na parte inferior do alto-falante, próximo ao seu cabo de força, foi encontrado um sensor de temperatura e umidade que, obviamente, não está sendo utilizado pelo dispositivo. Ainda.

A Bloomberg especula que a Apple poderá, numa futura atualização de software, habilitar uma função extra de automação residencial no HomePod mini, permitindo que ele realize certas funções com base em dados que capturar de temperatura e umidade ambiente.

A análise do veículo, feita em parceria com a iFixit, deixa claro que o sensor não é destinado a monitorar os componentes internos do HomePod mini. Ele está virado para fora e, tal como já aconteceu com outros produtos Apple no passado, é de fato um hardware que no momento está “inativado” por software.

O sensor em si é o HDC2010, da Texas Instruments, e mede apenas 1,5×1,5mm. Talvez, por isso, ele não havia sido detectado até agora — até porque os caras da iFixit já tinham feito seu tradicional desmonte (teardown) do HomePod mini e não notaram a sua presença.

Sensor de temperatura/umidade do HomePod mini ao lado de um cartão Micro SD

E aí, Apple, vamos acionar essa belezinha? 😉