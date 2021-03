Lançamento de novos iPhones não deverá atrasar este ano

A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) alterou os planos de muitas pessoas (e empresas) no ano passado — como os da Apple, que precisou lançar os iPhones 12 com um pouco de atraso em relação aos lançamentos anteriores.

Embora a pandemia não tenha cessado, porém, analistas da Wedbush estão otimistas quanto à produção e o lançamento dos iPhones neste ano — o qual é esperado, segundo eles, para setembro.

Segundo o analista Daniel Ives, informações da cadeia de fornecedores da Apple indicam que o lançamento dos “iPhones 13” está planejado, mais precisamente, para a terceira semana de setembro.

Ainda segundo ele, “ajustes no modelo do produto” podem atrasar o lançamento para o início de outubro — pelo menos para alguns modelos da linha “iPhone 13”.

A Wedbush espera que a Apple aumente em 25% a produção dos “iPhones 13” em comparação à dos iPhones 12, com estimativas superando as 100 milhões de unidades.

Por falar em produção, os analistas também preveem que a alta demanda pelos iPhones 12 (principalmente os modelos topos-de-linha) elevarão as expectativas de fabricação e de vendas da Apple nos próximos meses.

Segundo eles, a Apple produzirá entre 56 e 62 milhões de iPhones neste trimestre, com vendas estimadas em até 250 milhões neste ano inteiro — podendo bater o recorde de 231 milhões de unidades vendidas em 2015 (ano dos iPhones 6s e 6s Plus).

