Loja da Apple no centro de Nashville abrirá na próxima semana

Lá se vai um ano e meio desde que falamos aqui sobre os planos da Apple de abrir sua primeira loja no centro de Nashville, capital do estado do Tennessee (Estados Unidos). Agora, enfim, os planos estão para se concretizar: a Apple Downtown Nashville abrirá as portas na próxima segunda-feira (29/3), às 10h no horário local.

A notícia é significativa para a Maçã porque, apesar de já ter um espaço comercial na cidade, ele localiza-se nos subúrbios de Nashville. A nova loja será a primeira no centro da cidade, uma das capitais do pujante cenário musical dos EUA — terreno fértil, portanto, para as ambições culturais da companhia e as sessões do Today at Apple.

Ainda não há muitas imagens da nova loja, mas a Apple Downtown Nashville fará parte do Fifth+Broadway, um ambicioso projeto residencial/comercial que promete combinar o melhor da cultura da cidade com habitações modernas, lojas, restaurantes e espaços de escritório. Aliás, a loja ficará localizada ao lado do Museu Nacional de Música Afro-Americana, já inaugurado.

Obviamente, a abertura da loja seguirá todos os protocolos sanitários instituídos pela Apple no início da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Quem tiver interesse em visitar a loja no seu primeiro dia de funcionamento precisará reservar um horário nesse link — todos os visitantes precisarão usar máscara e passar por uma checagem de temperatura.

