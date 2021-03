Oferta: iPhone SE de 128GB com 29% de desconto!

Entre todos os modelos de iPhones disponíveis à venda pela Apple, o de entrada atual é o iPhone SE.

Apesar do seu preço “baixo”, o smartphone conta com recursos bem interessantes, como o chip A13 Bionic (o mesmo da linha de iPhones 11), uma câmera capaz de fazer fotos em Modo Retrato e o bom e velho Touch ID, que acaba sendo um diferencial legal em tempos de pandemia, em que precisamos usar máscaras o tempo todo.

Tudo isso em um design já bem conhecido de todos, o que acaba possibilitando a reutilização de capas e acessórios feitos para os iPhones 7 e 8.

Se você está querendo comprar seu primeiro iPhone ou dar um upgrade em um smartphone velhinho, a sua hora chegou!

As Casas Bahia estão vendendo o modelo com 128GB de armazenamento na cor branca com um desconto de 29% em relação ao preço tabelado da Apple Brasil, que é de R$4.199. Essa mesma configuração está saindo por R$2.999, valor que ser parcelado em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito.

