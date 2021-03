Podcasts e mais: app do Spotify ganha novidades na tela inicial

Com a concorrência cada vez mais forte do Apple Music, o Spotify está especialmente empenhado nos últimos tempos em levar novidades e recursos interessantes para a sua gigantesca base de usuários. No anúncio mais recente, a plataforma adicionou algumas seções úteis à tela inicial dos seus aplicativos para iOS e Android.

Mais precisamente, são três novidades. A primeira delas é um ícone de relógio no canto superior direito da tela, no qual você poderá “viajar no tempo” para até três meses no passado e explorar o que você estava curtindo a cada dia nesse período — a ideia, aqui, é permitir que você revisite canções, artistas, playlists e podcasts que preencheram seus dias, mas acabaram sendo passados adiante pelo turbilhão do tempo.

O recurso será liberado para usuários do Spotify Free e Premium, mas as duas outras novidades são exclusivas dos assinantes pagos da plataforma. Uma delas é a exibição mais intuitiva dos podcasts que você tem ouvido na tela inicial: você poderá acessar os últimos episódios que ouviu exatamente de onde parou (uma barra de progresso mostrará quanto do conteúdo você já ouviu); já programas com novos episódios terão um pontinho azul para indicar a chegada de conteúdo que você ainda não escutou.

Por fim, usuários do Spotify Premium terão também uma área de recomendações mais inteligente: a seção de descobertas destacará lançamentos dos seus artistas favoritos e outras sugestões baseadas no seu gosto pessoal, para que você consiga explorar ainda mais facilmente o catálogo de bilhões de músicas do serviço.

As novidades do Spotify deverão chegar nas próximas semanas.

