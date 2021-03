Samsung fabricará telas LTPO (120Hz) para “iPhones 13”

Muito já se falou sobre a tecnologia LTPO . Trata-se de algo essencial para a Apple pois, apenas com ela, a empresa conseguirá implementar o ProMotion dos iPads (frequência da tela variável até 120Hz) nas telas dos iPhones.

Publicidade

Como sabemos, a Apple desistiu de implementar telas de 120Hz nos iPhones 12 por conta do 5G, que já consome bastante bateria dos aparelhos. Com a implementação da tecnologia LTPO, porém, a empresa pretende resolver esse problema, uma vez que tais telas consomem menos energia.

Corroborando rumores de que finalmente a Apple conseguirá fazer isso neste ano, nos “iPhones 13” (ou “iPhones 12s”), o The Elec afirmou hoje que a Samsung vai transformar uma das suas linhas de produção de OLED em LTPO TFF OLED até o fim do primeiro semestre do ano.

O The Elec também aposta que apenas os modelos topos-de-linha dos “iPhones 13” (“13 Pro” e “13 Pro Max”) terão telas de 120Hz. Os painéis LPTO TFF OLED serão fornecidos exclusivamente pela Samsung; a LG Display, que também trabalha com a Apple, ficará responsável pelos painéis LTPS TFT OLED (provavelmente utilizados nos modelos “13 mini” e “13”).

via MacRumors