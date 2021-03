“Ted Lasso” é eleita Melhor Série de Comédia no WGA Awards

E “Ted Lasso” continua, mesmo, com tudo.

A série tinha recebido, no começo de fevereiro, três indicações aos Writers Guild Awards (WGA), do Sindicato de Roteiristas de Hollywood, e levou talvez os dois melhores prêmios dos três.

Numa cerimônia virtual realizada ontem à noite, “Ted Lasso” foi escolhida a Melhor Série de Comédia — batendo “Curb Your Enthusiasm”, “The Great”, “PEN15” e “What We Do in the Shadows”.

Ela também foi eleita a Melhor Série Nova pelo WGA, superando “Dave”, “The Flight Attendant”, “The Great” e “Lovecraft Country”.

O único prêmio ao qual tinha sido indicada que “Ted Lasso” não levou foi o de Melhor Episódio de Comédia, que acabou ficando com “The Great”.

O Apple TV+ como um todo já acumula, agora, 86 prêmios e 329 indicações.