Amazon lança novos Fire TV Stick no Brasil, incluindo versão 4K

É bem verdade que a Apple demora para trazer seus produtos ao Brasil (isso quando traz), mas a Amazon também tem seus pecados: o Fire TV Stick 4K foi apresentado pela gigante em outubro de 2018, e só agora está desembarcando no país — junto a uma nova versão do Fire TV Stick “comum” e ao novo controle remoto por voz do dispositivo, que também será vendido separadamente.

Fire TV Stick 4K

O Fire TV Stick 4K, como já falamos, é o mais parrudo do grupo: além do suporte a transmissões 4K (não brinca!), temos aqui Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR e HDR10+ em conteúdos compatíveis. Pelo que oferece, o dispositivo tem um preço bem tentador: R$450 (com desconto de 5% à vista), basicamente ⅕ do preço cheio da Apple TV 4K.

Além disso, a Amazon lançou também o Fire TV Stick “comum”, que provavelmente substituirá o Fire TV Stick Lite. Ele custará R$380 e trará suporte a transmissões 1080p a 60fps, com processador quad-core de 1,7GHz. Ele também traz suporte ao Dolby Atmos, mas fica devendo no Dolby Vision e no suporte ao HDR. Os dois dispositivos trazem suporte ao aplicativo Apple TV, vale lembrar.

Ambos os dispositivos já virão com o novo Controle Remoto por Voz com Alexa, mas você também poderá adquirir o acessório separadamente — por R$180 — para utilizá-lo com o seu Fire TV Stick Lite (ou o velho Fire TV Stick Basic Edition) atual.

O novo controle tem dimensões e layout bem parecidos com o anterior, mas agora é possível ligar/desligar a TV e equipamentos compatíveis, e há mais botões (controle de volume, mudo, e acesso rápido a serviços como Disney+ e Amazon Music).

Os novos dispositivos e o controle remoto já estão em pré-venda no site brasileiro da Amazon, e as entregas serão iniciadas no dia 5 de maio.

