App universal, Morpho é um conversor focado em rapidez

Você converte unidades (seja lá que unidades forem essas) com frequência? Pois o aplicativo Morpho Converter pode ser uma ótima indicação para a sua rotina.

Desenvolvido pela Think Tap Work, o app é universal — com versões para Mac, iPhone, iPad e Apple Watch — e tem como principal foco a rapidez, sem firulas: basta abrir o aplicativo, digitar um número e ver todas as suas conversões em todas as unidades previamente configuradas.

O aplicativo é capaz de converter basicamente qualquer coisa: moedas, distâncias e tamanhos, tempo, massa, energia, aceleração, área, ângulo, corrente e resistência elétrica, temperatura, dados, frequência e muito, muito mais — são mais de 175 unidades, e suporte a mais de 170 moedas com atualização a cada hora.

Nas configurações do app, é possível selecionar suas unidades de medida mais utilizadas, que serão justamente aquelas exibidas quando você digitar algum número na tela inicial. Com um toque curto, você pode ver todas as conversões para aquele número específico; com um toque longo, copiar qualquer resultado ou o texto completo da conversão, além de adicionar uma conversão reversa sempre que necessário.

O Morpho Converter conta ainda com widgets para iPhone e iPad e complicações para o Apple Watch. Também é possível fazer conversões pela Siri e criar atalhos ligados diretamente ao aplicativo, para acelerar seu trabalho. Para completar, ele traz suporte ao Handoff entre dispositivos, múltiplas janelas no iPad e à Touch Bar dos MacBooks Pro.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas para desbloquear todos os tipos de conversões, experiência sem anúncios e as atualizações de moedas por hora é necessário assinar o Morpho Pro, que custa R$2 mensais ou R$17 ao ano. Para viajantes e outros usuários que fazem conversões frequentemente, é uma opção bem interessante.

via 9to5Mac