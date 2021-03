Apple lança portfólio e novas ferramentas para educadores

A gigante de Cupertino anunciou hoje que está lançando o Apple Teacher Portfolio, um novo “distintivo de reconhecimento de aprendizagem profissional” que os educadores podem ganhar por meio do Apple Teacher Learning Center.

A Maçã também atualizou o currículo do programa Criatividade para todos (“Everyone Can Create”), além dos seus aplicativos Projeto Escolar (Schoolwork) e Sala de Aula (Classroom).

O Apple Teacher Portfolio inclui 21 modelos e ideias de aulas inspiradas no currículo Programação para Todos — ele permite que os professores incorporem produtos da Apple, como o Keynote e o GarageBand, e criem aulas para os alunos. Como o nome sugere, o portfólio do professor também se torna uma compilação de trabalhos e lições que os professores podem compartilhar com a liderança e colegas.

Já a atualização do currículo Criatividade para todos oferece suporte para os recursos mais recentes do iPad e aplicativos como iMovie, Clips e GarageBand. Isso inclui novos recursos para o guia de desenho, integração do aplicativo Fotos e integração mais profunda com o GarageBand.

Por fim, os apps Projeto Escolar e Sala de Aula foram atualizados com novos recursos de aprendizado remoto. O trabalho escolar adicionou a capacidade de compartilhar facilmente projetos com colegas. Também há melhorias de navegação para acesso mais rápido às atribuições.

A Maçã disse que o Apple Teacher Portfolio e a atualização do Criatividade para todos estão disponíveis a partir de hoje no Apple Teacher Learning Center. As novas versões do Projeto Escolar e Sala de Aula estão atualmente em fase beta.