Apple TV+ negocia comédia do diretor de “Green Book”

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+ — a de hoje ainda não está oficialmente confirmada, mas quase: de acordo com o Deadline, a Maçã está em negociações avançadas para produzir “The Greatest Beer Run Ever”, primeiro filme do diretor Peter Farrelly após o vencedor do Oscar “Green Book – O Guia”.

A comédia será baseada no livro “The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War”, escrito por John “Chick” Donohue e J.T. Molloy, e conta a história real de Donohue, que deixou Nova York em 1967 para levar cerveja aos seus amigos de infância servindo na Guerra do Vietnã — e, no caminho, pediu carona a um navio da Marinha Mercante, atravessou florestas e foi confundido com um agente da CIA.

Segundo a reportagem, Zac Efron (“High School Musical”) está em negociações para estrelar o filme como Donohue, e Russell Crowe (“Gladiador”) também poderá assumir um dos papéis principais. Bill Murray (“On The Rocks”) também estaria sendo visado, mas sua escalação ainda é incerta.

O filme já tem roteiro pronto, escrito por Farrelly com Brian Currie e Pete Jones, mas ainda está em fase de pré-produção — a ideia é iniciar as filmagens em agosto, provavelmente na Nova Zelândia ou na Austrália. A produção ficará por conta de Andrew Muscato, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.

Parece divertido!

