Beta do iOS 14.5 traz referências a novo chip dos iPads Pro

Hoje mais cedo, conforme noticiamos, a Apple liberou as quintas betas do iOS 14.5 e do iPadOS 14.5 para desenvolvedores.

Investigando códigos do sistema, o 9to5Mac encontrou há pouco referências a um novo chip que muito provavelmente é o “A14X Bionic” que equipará os tão aguardados novos iPads Pro.

Na verdade, a referência que eles encontraram é uma GPU designada “13G” — um suposto codinome do novo chip até então não utilizado pela Apple. E ele seria baseado no T8103, codinome do chip M1 de Macs — confirmando, assim, uma potência similar tal como rumorado.

Ainda segundo o 9to5Mac, os novos sistemas também já trazem referências a quatro novos modelos de iPads Pro: J517 , J518 , J522 , e J523 .

Tudo indica, agora, que veremos o anúncio desses novos iPads num evento especial que a Apple deverá realizar em abril.