Como eu compro produtos nos EUA

Comprar um produto Apple no Brasil está cada vez mais difícil. Ainda que o câmbio esteja nas alturas e flutuando bastante nos últimos meses, ainda vale mais a pena comprar nos Estados Unidos — principalmente se você tem alguém que possa trazer esse produto para você. Claro, em tempos de pandemia, isso não é nada simples. Mas pode acontecer.

Saindo da seara de produtos, também já explicamos que, no Brasil, a Apple oferece suporte ao AppleCare+ mesmo sem vender a garantia estendida por aqui. De forma resumida, o AppleCare+ oferece muito mais benefícios que AppleCare Protection Plan (este, sim, comercializado em nosso país), já que você pode trocar o componente danificado ou até mesmo o dispositivo inteiro num possível acidente (dano acidental).

E o melhor é que essa troca no Brasil é feita gratuitamente, já que, por uma questão burocrática, a Apple ainda não cobra a taxa do AppleCare+ por aqui. E você só consegue adquirir um AppleCare+ para o seu iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods ou outro produto da Maçã pagando em dólar, no site americano da empresa.

Nomad

É aqui que entra a dica do post: a Nomad. Nós já falamos dela inclusive no artigo que demos a dica de como adquirir o AppleCare+, de tão bom que é o serviço.

Abaixo, explicarei por que comprar nos EUA com a Nomad é um ótimo negócio, principalmente se comparado a um cartão de crédito (utilizado por muitos) internacional convencional.

A Nomad é a primeira empresa brasileira a oferecer uma conta corrente em dólar nos EUA para compras e investimentos. Isso tudo com a garantia de um banco americano, mas com a facilidade e os benefícios de ser uma empresa 100% digital.

Serviços

A Nomad oferece três serviços: uma conta corrente gratuita (sem custo de abertura e/ou taxa de manutenção), um cartão de débito e investimentos. E eu, como cliente da Nomad, posso garantir para você que vale muito a pena!

A conta corrente é muito simples e fácil de abrir, e não tem nenhuma burocracia envolvida. Tudo o que você precisa é de um passaporte válido para abrir a sua conta — isso mesmo, não é necessário nem mesmo de um endereço americano.

Ao baixar o app, basta seguir as instruções que, em poucos minutos, o processo para a abertura estará finalizado; algumas horas depois, sua conta estará aberta e pronta para uso, já com o cartão de débito disponível.

Aí, começa a parte boa para quem é usuário Apple: o cartão da Nomad oferece suporte ao Apple Pay (ao Google Pay e ao Samsung Pay também, inclusive); você consegue adicioná-lo ao Wallet rapidamente, tudo de forma digital — seja para compras online ou físicas nos EUA.

Diferenciais

Para usar o cartão, você precisa depositar um dinheiro na sua conta. A boa — boa não, ótima — notícia é que a conversão do real para o dólar na Nomad é uma das melhores do mercado!

Para início de conversa, a cotação é a do dólar comercial. Além disso, diferentemente de cartões de crédito que estamos acostumados a utilizar para fazer esse tipo de compra, o IOF na Nomad é de 1,1% em vez de 6,38%.

Para completar, normalmente os cartões de crédito cobram um spread que pode variar bastante. O spread nada mais é do que a taxa que a instituição financeira cobra por aquele serviço (no caso do cartão de crédito, fazer a transação para você). A título de comparação, o Nubank e o Banco do Brasil cobram um spread de 4%; o Bradesco cobra 5,3%, o Itaú, 5,5%; já o Santander, 6%.

Na Nomad, o spread é de apenas 2%. Somando essa pequena taxa ao dólar comercial e ao IOF de 1,1%, é praticamente impossível você conseguir usar um cartão com taxas mais em conta que o oferecido por eles.

Eis um comparativo rápido que eu fiz com o Nubank, para você entender o que estou falando — usando como base uma compra de um AppleCare+ para o iPhone 12 Pro Max (US$199) por exemplo.

Nomad Nubank AppleCare+ US$199 US$199 Cotação do dólar (22/3) R$5,5070 R$5,5269 IOF 1,1% 6,38% Spread 2% 4% Total R$1.130,10 R$1.216,82

Numa compra de apenas US$199, a economia nesse caso seria de R$86,72. Agora, imagine na compra de um Mac; ou em uma viagem de uma semana (incluindo compras, alimentação, hotel, aluguel de carro…).

Ao entrar na aba do app para transferir o seu dinheiro e convertê-lo de real para dólar, você visualiza todas as taxas envolvidas de uma forma muito transparente e fácil. O cálculo do câmbio é feito em tempo real, com a cotação do momento.

Ao concordar com o valor, você faz a transferência da sua conta (de mesma titularidade) e, em até 1-2 dias, o valor fica disponível na Nomad para você utilizar — seja para compras com o cartão ou para investir.

Segurança

A conta da Nomad é sediada nos EUA e foi criada para brasileiros, sendo protegida pelo FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, o fundo garantidor de depósitos do governo americano) em até US$250.000.

Por ser 100% digital, você acompanha todos os passos das movimentações (aviso de depósito, saldo disponível, compras realizadas, etc.) por meio de notificações. Sem surpresas.

Experiência

Tive a oportunidade de usar o cartão da Nomad algumas vezes (para comprar AppleCare+ tanto para mim quanto para a minha esposa).

Também já emprestei o cartão para amigos e familiares (todos os casos envolvendo compra de AppleCare+) e posso garantir: essa é uma das formas mais fáceis/econômicas de se fazer compras nos EUA. 😀

Promoção!

Até o dia 31 de março, a Nomad cortou o — já baixo — spread deles de 2% para zero. Isso mesmo, zero!

Além disso, ao utilizar o cupom MACMAGAZINE após a abertura da conta, você ganha US$5 ao enviar a sua primeira remessa de dinheiro para o app (seja para fazer compras com o cartão ou para investir no EUA).

Mas você precisa fazer a transferência em até sete dias após a abertura da conta para ser contemplado — levando em conta que a promoção do spread zero vai até o dia 31/3, vale a pena!

Aproveite e abra a sua conta agora! 🤑

