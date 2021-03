Conheça alguns atalhos do app Música do macOS

Com a chegada do macOS Catalina, a Apple mudou o nome do iTunes (aplicativo para sincronização de dispositivos, compra de músicas e, mais recentemente, acesso ao Apple Music) para simplesmente Música.

Publicidade

Depois de focarmos no WhatsApp Desktop, na Calculadora, no Lembretes, no Calendário, no Apple TV e no Livros, a dica da vez é justamente o app nativo de Música no macOS.

Confira a seguir os principais atalhos de teclado para economizar tempo durante o uso dele.

Gerais

Pausar ou retomar a música que está sendo reproduzida : Barra de espaço

Reproduzir a música selecionada desde o começo: Return

Fazer a música avançar ou retroceder: ⌥ ⌘ → ou ←

ou Finalizar reprodução da música selecionada: ⌘ .

Reproduzir a música seguinte da lista quando uma música estiver tocando: →

Reproduzir a música anterior da lista quando uma música estiver tocando: ←

Mostrar a música atualmente sendo reproduzida na lista: ⌘ L

Mostrar a fila “A Seguir”: ⌥ ⌘ U

Ouvir o álbum seguinte ou anterior de uma lista: ⌥ → ou ←

ou Aumentar o volume: ⌘ ↑

Diminuir o volume: ⌘ ↓

Abrir o equalizador: ⌥ ⌘ E

Transmitir o arquivo de áudio de uma URL específica para o Música: ⌘ U

Abrir as preferências do app: ⌘ ,

Encerrar o app: ⌘ Q

Ejetar um CD (em Macs com drive óptico ou drive óptico externo conectado): ⌘ E

Abrir o menu de ajuda do app: ⌘ ?

Abrir uma biblioteca de música diferente: ⌘ ⌥ (quando abrir o app)

Criando e gerenciando playlists

Criar uma nova playlist: ⌘ N

Criar uma playlist a partir de uma seleção de músicas: ⇧ ⌘ N

Criar uma playlist inteligente: ⌥ ⌘ N

Iniciar a reprodução aleatória do Genius: ⌥ Barra de espaço

Atualizar uma playlist Genius (quando ela estiver selecionada): ⌘ R

Apagar a playlist selecionada (sem confirmar se deseja apagá-la): ⌘ Delete

Apagar a playlist selecionada e todas as músicas contidas nela: ⌥ Delete

Apagar a música selecionada da biblioteca e de todas as playlists: ⌥ Delete

Gerenciando a biblioteca e os arquivos de mídia

Adicionar um arquivo à biblioteca (importação): ⌘ O

Mostrar onde um arquivo de música está localizado: ⇧ ⌘ R

Selecionar o campo de busca: ⌘ F

Desfazer a última alteração de digitação ao editar as informações de um item: ⌘ Z

Cortar as informações ou capa de música selecionada: ⌘ X

Copiar as informações ou capa de música selecionada: ⌘ C

Colar as informações ou capa de música selecionada: ⌘ V

Selecionar todas as músicas da lista: ⌘ A

Mostrar/ocultar o navegador por colunas: ⌘ B

Desmarcar todas as músicas da lista: ⇧ ⌘ A

Marcar ou desmarcar todas as músicas de uma lista: mantenha ⌘ pressionada e clique na caixa ao lado da música na lista.

Mudando a visualização

Abrir o minirreprodutor: ⌥ ⌘ M ou ⇧ ⌘ M

ou Abrir o reprodutor em tela cheia: ⇧ ⌘ F

Entrar ou sair da visualização em tela cheia: ⌃ ⌘ F

Alternar entre tamanhos de janela personalizado e máximo: ⌥ e clique no botão verde no canto superior esquerdo do app.

e clique no botão verde no canto superior esquerdo do app. Alterar as colunas de informações de músicas: pressione ⌃ e clique no título de uma coluna.

e clique no título de uma coluna. Mostrar/ocultar a barra de estado: ⌘ /

Abrir a janela de informações da música selecionada: ⌘ I

Ver as informações da música seguinte ou anterior da lista na janela “Informações”: ⌘ N ou ⌘ P

ou Ir ao painel anterior ou seguinte na janela de informações: ⇧ ⌘ [ ou ⇧ ⌘ ]

ou Abrir a janela “Opções de Visualização” para a fonte selecionada: ⌘ J

Ativar/desativar o visualizador: ⌘ T

Ver mais opções ao exibir um efeito visual: pressione ? e depois a tecla indicada para usar uma opção.

e depois a tecla indicada para usar uma opção. Atualizar o Apple Music/iTunes Store: ⌘ R

Abrir a janela do app: ⌘ 0

Fechar a janela do app: ⌘ W

Colocar a janela do app no Dock: ⌘ M

Ocultar a janela do app: ⌘ H

Ocultar todos os outros apps: ⌥ ⌘ H

iTunes Store: buscando itens

Iniciar uma busca na iTunes Store a partir de qualquer lugar do app: digite a palavra desejada no campo de busca e pressione ⌥ Return

Ir à próxima página da iTunes Store: ⌘ ]

Ir à página anterior da iTunes Store: ⌘ [

Recarregar a página atual: ⌘ R

Agora o seu uso do app Música deverá ficar muito mais ágil! 😊

via iDownloadBlog