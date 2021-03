Firefox 87 tem reforços de privacidade e suporte ao VoiceOver no macOS

A Mozilla realmente não está para brincadeira: a cada nova versão do Firefox, a fundação reforça seu compromisso com a privacidade dos usuários e adiciona novos recursos pensados para coibir o rastreamento e a coleta de dados. O Firefox 87, lançado hoje, não é diferente.

Uma das principais novidades, chamada pela Mozilla de SmartBlock, é pensada para evitar que páginas quebrem com a atuação dos recursos de privacidade já existentes.

À direita, SmartBlock em ação

Uma reclamação dos usuários em versões recentes do Firefox era o fato de que alguns sites simplesmente deixaram de funcionar a contento com os recursos ativados, com imagens faltando, layouts quebrados, recursos defeituosos e carregamento lento. A função do SmartBlock é oferecer “substitutos seguros” aos elementos bloqueados pelo Firefox para que as páginas carreguem corretamente e o browser possa continuar protegendo o usuário.

Outra novidade refere-se à forma como o navegador lida com endereços HTTP. O chamado HTTP Referrer é um cabeçalho usado por navegadores para registrar de onde vem o tráfego do usuário (ou, mais precisamente, de onde ele chegou àquela determinada página) e coletar dados de análise; o cabeçalho, entretanto, pode conter informações pessoais e alguns sites podem abusar desses dados para coletar dados e identificar o usuário.

Com isso, o Firefox 87 tem uma nova política para lidar com os HTTP Referrers: o navegador retirará informações sensíveis dos cabeçalhos — não apenas de requests HTTPS-HTTP, mas também em todos os processos realizados pelo browser. Com isso, os sites terão acesso a ainda menos dados pessoais.

Outras novidades da atualização incluem suporte ao VoiceOver no macOS, uma excelente inclusão do ponto de vista da possibilidade. Também há melhorias no recurso “Destacar Tudo”: agora, o Firefox exibirá pequenas marcas na barra de rolagem para marcar os locais onde se encontram determinados termos pesquisados.

O Firefox 87 para macOS, Windows e Linux já está disponível para atualização e download.