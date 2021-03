Jogo Crash Bandicoot: On the Run! está agora disponível para iPhones e iPads

No longínquo mês de outubro de 2020, nosso especialista em jogos Vinícius Porto falou sobre o aguardado Crash Bandicoot: On the Run!, que estava em pré-venda.

Em dispositivos móveis, o jogo segue o estilo “corrida infinita”, no qual o personagem se move automaticamente e você precisa desviar, deslizar, pular ou, no caso de Crash, rodopiar para aniquilar inimigos no caminho.

O game conta com visuais, trajes e armas personalizáveis, cenários conhecidos para quem já jogou, personagens amados (ou detestáveis), ingredientes pra coletar e até um modo multijogador.

Pois agora, como anunciado cinco meses antes, o jogo está finalmente disponível na App Store para iPhones e iPads!

Junte-se a Crash Bandicoot e sua irmã Coco numa missão para salvar o multiverso! Pense rápido para manter Crash e Coco correndo, saltando, girando e quebrando tudo em pistas cheias de obstáculos. Corra por terras misteriosas, derrotando os capangas do Doutor Neo Cortex. Deslize para explorar locais selvagens e exóticos. Personalize Crash e Coco com Visuais N. Sane, monte um arsenal de armas estupendas e aprimore suas habilidades de corrida para ganhar prêmios. Prepare-se para a corrida da sua vida!

O jogo é gratuito e conta com compras dentro do app que vão de R$11 a R$550 — todo cuidado, aqui, é pouco! 💸