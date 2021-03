Kuo: headset de AR/VR da Apple será leve e terá lente de distância ultracurta

Em meio a tantos rumores, já faz algum tempo que o conhecido analista da TF Internacional Securities, Ming-Chi Kuo, tem se concentrado em falar sobre o famigerado headset de AR/VR da Apple.

Na semana passada, por exemplo, Kuo havia ventilado a possibilidade de esse dispositivo rastrear olhos e ler íris. Agora, o analista informa que a Apple está trabalhando com lentes híbridas de distância focal ultracurta (algo como uma lente de Fresnel) com o objetivo de manter o peso do headset menor que 150 gramas.

Kuo observa que a maioria dos headsets de realidade virtual usa lentes de Fresnel, inventadas pela primeira vez há cerca de 200 anos para focar os feixes de luz de faróis — porém, grande parte deles pesam 300-400g ou mais, além de serem bastante volumosos.

Segundo Kuo, equilibrar esses requisitos de campo de visão, formato e peso é “uma das questões críticas no complicado design óptico desses headsets“. Ele também reforça que a Apple adotará telas Micro-OLED para compensar o brilho reduzido causado pelas lentes híbridas de Fresnel.

As lentes serão fornecidas principalmente pela Young Optics e pela Genius Electronic Optical — mas elas não serão baratas e contribuirão para um alto preço do dispositivo, que poderá custar até US$3.000.

via MacRumors