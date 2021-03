OnePlus anuncia novos flagships e seu primeiro relógio inteligente

Correndo por fora na briga de foice que é o mercado de smartphones, a OnePlus continua com sua tradição de apresentar flagships de alta qualidade, com especificações apetitosas e etiquetas não muito assustadoras.

Hoje, a chinesa atacou novamente — e, de lambuja, ainda apresentou seu primeiro relógio inteligente. Vamos ver?

OnePlus 9 e 9 Pro

Os novos smartphones da empresa têm como principal chamariz sistemas de câmeras traseiras desenvolvido em parceria com a Hasselblad, lendária fabricante de câmeras sueca. Os aparelhos têm um “modo Pro” com controle fino sobre aspectos como velocidade do obturador, ISO, histogramas e muito mais; é possível capturar imagens em RAW 12 bits e o processamento de imagens foi ajustado para reproduzir cores mais naturais e precisas.

Em termos de hardware, o OnePlus 9 tem um módulo triplo com sensores da Sony — uma grande-angular de 48 megapixels, uma ultra-angular de 50MP e um sensor monocromático de 2MP que aprimora a captura de luz. O 9 Pro traz ainda uma lente teleobjetiva com sensor de 8MP e aproximação de 3,3x. Os sensores são os maiores disponíveis em smartphones, segundo a OnePlus.

OnePlus 9

Falando sobre a tela, o OnePlus 9 tem um painel AMOLED plano de 6,55 polegadas (FHD+) com taxa de atualização de 120Hz e leitor de digitais embutido. O 9 Pro, por sua vez, tem uma tela curva de 6,7 polegadas QHD+ (também AMOLED, 120Hz e com leitor de digitais embutido), mas aqui temos a tecnologia LTPO, que permite a troca dinâmica de frequência — e deverá chegar aos iPhones Pro em breve.

Outras características dos dois smartphones incluem chip Qualcomm Snapdragon 888, 8GB ou 12GB de RAM, e 128GB ou 256GB de armazenamento. Os aparelhos também têm suporte a recarga sem fio, inédita nas linhas principais da OnePlus — o 9 limita-se a 15W, enquanto o 9 Pro pode chegar a 50W. Ambos os aparelhos têm baterias de 4.500mAh.

OnePlus 9 Pro

O OnePlus 9 custará US$730 (8GB de RAM e 128GB de armazenamento) ou US$830 (12GB/256GB), enquanto o 9 Pro sairá por US$970 (8GB/128GB) ou US$1.070 (12GB/256GB).

Os aparelhos serão disponibilizados em três cores (preto, azul e roxo claro para o OnePlus 9; preto, prateado e verde para o 9 Pro) e começarão a ser vendidos nos Estados Unidos e em outros mercados selecionados a partir do dia 2 de abril próximo — as pré-vendas já começarão nesta sexta-feira, 26 de março.

OnePlus Watch

Um relógio inteligente discreto, com face circular, especificações interessantes e um preço quase incomparável no mercado: essa é a promessa da fabricante com o OnePlus Watch, que custará a partir de US$160 e começará a ser vendido no dia 14 de abril próximo.

O smartwatch tem uma tela OLED de 1,36 polegadas e 336ppi, revestida com safira, além de 1GB de RAM e 4GB de armazenamento interno. Ele conta ainda com alto-falantes embutidos, Wi-Fi, Bluetooth e GPS — não há opções com conectividade celular, entretanto. Ele tem certificado IP68 de resistência a água e poeira.

A OnePlus promete bateria de até duas semanas (ou uma semana para usuários mais avançados) e uma tecnologia de carregamento que dá uma semana de uso com apenas 20 minutos na tomada. O software é do tipo RTOS e integra-se diretamente a um app para Android; em breve, um aplicativo para iOS será lançado para integrar o reloginho a iPhones.

Temos aqui, claro, os principais recursos que se esperam de um relógio inteligente: notificações, apps básicos, suporte a chamadas, mostradores personalizados e conexão à OnePlus TV para uso como controle remoto. Em termos de saúde, temos também oxímetro, monitor de estresse, mais de 110 monitores de exercícios e muito mais.

Além da versão “padrão” de aço inoxidável, a OnePlus lançará em breve uma edição especial do relógio revestida com uma liga de cobalto, que promete ser duas vezes mais resistente. Não há ainda previsão de preço ou disponibilidade para ela, entretanto.

