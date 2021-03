Site aposta em novos iPads Pro e AirPods chegando em abril

Hoje é dia 23 de março e, obviamente, não teremos um evento da Apple.

Segundo rumores, o tal evento especial seria palco para o lançamento de novos iPads, com a Apple podendo também lançar as aguardadas “AirTags”, uma nova Apple TV e até mesmo a terceira geração dos AirPods.

Sobre os fones de ouvido, o analista Ming-Chi Kuo e o leaker @L0vetodream trataram de informar que eles deverão ser lançados apenas no terceiro trimestre do ano. Mas, agora, o site francês iPhoneSoft acredita [Google Tradutor] que os fones serão lançados em abril.

Isso porque a fabricante de acessórios ESR já “lançou” (em pré-venda, com entrega para meados de maio) cases para os AirPods de terceira geração, as quais batem com as dimensões (similares às dos AirPods Pro) e rumores dos futuros fones.

Já sobre os iPads Pro, o iPhoneSoft também informou [Google Tradutor] que ele deverá ser lançado em abril e será muito parecido com os atuais modelos — tudo, novamente, com base em acessórios lançados pela ESR para os futuros tablets.

Ainda assim, teríamos algumas mudanças como menos furos para os alto-falantes (os aparelhos continuarão com quatro alto-falantes estéreo, ainda assim).

Vale notar que o site japonês Macotakara já havia comentado a possibilidade de os iPads Pro de 2021 virem com menos orifícios para os alto-falantes; eles também apostam que o modelo de 12,9″ virá com uma tela Mini-LED e que, por isso, será um pouco mais espesso.

via iDownloadBlog