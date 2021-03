Suíte iWork é atualizada com suporte ao “Escrever à mão” em português

A Apple atualizou hoje toda a sua suíte de produtividade iWork na App Store e na Mac App Store, com boas novidades — incluindo suporte ao “Escrever à mão” (Scribble) em português para iPads.

Publicidade

Confira tudo de novo a seguir.

iOS/iPadOS

Pages

• Use o recurso “Escrever à mão” com o Apple Pencil e converta automaticamente suas palavras em texto. Requer o iPadOS 14;

• Controles precisos de edição no Inspetor Organizar para ajustar a aparência e o posicionamento de objetos;

• Teclados na tela para inserção de valores exatos de tamanho e espaçamento de texto, tamanho de tabela e outros;

• Capacidade de adicionar ou remover objetos ou células de tabela de uma seleção tocando ou arrastando os itens;

• Ajuste para abrir documentos sempre no modo de edição;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas.

Numbers

• Use o recurso “Escrever à mão” com o Apple Pencil e converta automaticamente suas palavras em texto. Requer o iPadOS 14;

• Controles precisos de edição no Inspetor Organizar para ajustar a aparência e o posicionamento de objetos;

• Teclados na tela para inserção de valores exatos de tamanho e espaçamento de texto, tamanho de tabela e outros;

• Capacidade de adicionar ou remover objetos ou células de tabela de uma seleção tocando ou arrastando os itens;

• Ajuste para abrir planilhas sempre no modo de edição;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas;

• Opção de excluir a planilha de resumo ao exportar a planilha para o Microsoft Excel.

Keynote

• Use o recurso “Escrever à mão” com o Apple Pencil e converta automaticamente suas palavras em texto. Requer o iPadOS 14;

• Controles precisos de edição no Inspetor Organizar para ajustar a aparência e o posicionamento de objetos;

• Teclados na tela para inserção de valores exatos de tamanho e espaçamento de texto, tamanho de tabela e outros;

• Capacidade de adicionar ou remover objetos ou células de tabela de uma seleção tocando ou arrastando os itens;

• Ajuste para abrir apresentações sempre no modo de edição;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas.

macOS

Pages

• O navegador de mídia atualizado oferece opções de busca aprimorada e novas categorias de conteúdo, como Recentes, Retratos e Live Photos;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas;

• Funcionalidade AppleScript para alterar a senha de um documento ou abrir documentos protegidos por senha.

Numbers

• O navegador de mídia atualizado oferece opções de busca aprimorada e novas categorias de conteúdo, como Recentes, Retratos e Live Photos;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas;

• Funcionalidade AppleScript para alterar a senha de uma planilha ou abrir planilhas protegidas por senha.

Keynote

• Visualize as notas do apresentador, o slide atual e o slide seguinte em uma janela separada durante a apresentação;

• Imagens em miniaturas na janela de ordem de composição facilitam a edição de sequências complexas;

• O navegador de mídia atualizado oferece opções de busca aprimorada e novas categorias de conteúdo, como Recentes, Retratos e Live Photos;

• Capacidade de adicionar links de números de telefone a células de tabela, objetos de texto e formas;

• Funcionalidade AppleScript para alterar a senha de uma apresentação ou abrir apresentações protegidas por senha.

Aparentemente, desta vez não saíram novidades nos web apps correspondentes do iCloud.com. Caso algo mude por lá, atualizaremos esta matéria.