Vaza suposta imagem do notch dos “iPhones 13”

Muito se fala que o notch dos “iPhones 13” finalmente será reduzido. A principal aposta é que ele, na verdade, teria a mesma largura, diminuindo apenas a altura. Mas se essa nova imagem compartilhada pelo MacRumors for verdadeira, podemos esperar uma boa redução na largura mesmo.

A foto foi enviada ao site pela firma de reparos grega iRepair. Nela, podemos ver supostos painéis frontais dos iPhones “13 mini”, “13/13 Pro” e “13 Pro Max”, respectivamente com telas de 5,4, 6,1 e 6,7 polegadas.

Como podemos ver, boa parte dessa aguardada diminuição do notch se daria pelo deslocamento do alto-falante frontal para a parte estrutural do iPhone, saindo da tela como é hoje.

O notch foi lançado pela Apple junto ao iPhone X, para acomodar o sistema TrueDepth do Face ID, e até hoje continua exatamente igual. Sendo assim, qualquer mudança no sentido de diminuir essa área é bem-vinda já que, na prática, ganharemos mais espaço de tela (possivelmente para mais ícones de recursos e funções do aparelho).

A diminuição do notch já foi comentada por leakers como Jon Prosser, Ming-Chi Kuo e outros, então é praticamente certo que ela de fato se concretizará. Resta saber se será exatamente dessa forma.