Apple endurece medidas em fábricas para evitar vazamentos

Nos últimos anos, leakers têm feito a festa e acabado com os planos da Apple de surpreender consumidores com seus eventos e lançamentos.

Sabemos que a Maçã adora manter tudo em segredo; por outro lado, com cada vez mais fornecedores e empresas terceiras envolvidas nesses projetos, fica bem mais difícil controlar esse tipo de coisa.

Pois, hoje, o The Information disse que a Apple atualizou recentemente suas diretrizes de segurança para parceiros de fabricação, implementando medidas mais duras em fábricas justamente com o intuito de evitar vazamentos. As informações constam em um documento oficial obtido pelo veículo.

Agora, fornecedores não poderão mais coletar dados biométricos (impressões digitais ou reconhecimento do rosto) de empregados da Apple que visitam suas fábricas; por outro lado, a regra não vale para trabalhadores das fábricas em si, os quais podem ter tais informações coletadas.

Fornecedores da Maçã também terão que verificar os antecedentes criminais de todos os trabalhadores da linha de montagem envolvidos com produtos não lançados da Apple — antes, essa verificação englobava apenas alguns poucos empregados. Quem tiver registros criminais não poderá entrar nessas áreas onde existem produtos Apple ainda desconhecidos do público.

A Apple está atualizando o sistema usando em algumas fábricas para determinar quanto tempo uma peça deve permanecer em uma instalação de produção antes de ir para outra. Se um componente importante demorar muito tempo para ser deslocado, ela saberá.

Guardas das fábricas deverão manter registros detalhados da movimentação dos trabalhadores que levam consigo peças sensíveis de uma área para outra. Além disso, visitas são agora obrigadas a apresentar uma identidade emitida pelo governo.

As câmeras de segurança deverão capturar todos os quatro lados de veículos de transporte quando eles estão estacionados nas instalações; já as gravações de vídeo que mostram destruições de protótipos e peças defeituosas deverão ficar disponíveis por pelo menos 180 dias.

Aparentemente, essas — e muitas outras medidas — foram implementadas no começo do ano. Resta saber se trarão benefícios práticos, evitando vazamentos como temos visto recentemente.

via MacRUmors