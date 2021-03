Apple TV+: Alexander Siddig junta-se ao elenco de “Shantaram”

A megaprodução “Shantaram” passou por alguns percalços nas suas filmagens até o momento, mas isso não significa que a Apple esteja esmorecendo em relação a uma das suas séries mais ambiciosas até agora: de acordo com o Deadline, o ator Alexander Siddig juntou-se ao elenco da produção.

Siddig, conhecido por interpretar Julian Bashir em “Star Trek: Deep Space Nine” e Doran Martell em “Game of Thrones”, interpretará um dos papéis principais da série: o de Khader Khan, um chefão do crime no submundo de Mumbai que torna-se uma espécie de figura paterna do protagonista Lin, interpretado por Charlie Hunnam (“Sons of Anarchy”).

“Shantaram”, como sabemos, é baseada no romance homônimo de Gregory David Roberts e segue a história de Lin, ladrão de bancos fugitivo de uma prisão na Austrália que chega a Mumbai e, gradualmente, sobe os escalões do submundo do crime para tornar-se um gângster respeitado.

Steven Lightfoot (“The Punisher”) será o showrunner e roteirista da série, que já sofreu alguns percalços em seu caminho — incluindo a interrupção das filmagens por conta do novo Coronavírus (COVID-19) e o pedido de demissão do roteirista original, Eric Warren Singer. Agora, parece que tudo está nos trilhos, mas provavelmente ainda precisaremos aguardar um pouco antes de sabermos detalhes mais concretos sobre a série e sua estreia no Apple TV+.

via iDownloadBlog