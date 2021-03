Apple TV+: “Trying” é renovada para a 3ª temporada

Em uma tacada só, a Apple confirmou que a série de comédia “Trying” ganhará uma terceira temporada e que a segunda estreará no dia 14 de maio, com novos episódios (total de oito) sendo lançados às sextas-feiras.

Publicidade

A série define-se como “uma história sobre crescer, achar seu lugar no mundo e encontrar alguém para amar”, e foca em Jason (Rafe Spall; “Jurassic World: Reino Ameaçado”) e Nikki (Ester Smith; “Uncle”), um casal que não consegue engravidar e escolhe entrar no processo para adotar uma criança. Os dois precisam passar pela aprovação das autoridades enquanto lidam com suas “vidas caóticas, amigos disfuncionais e famílias excêntricas”.

Na segunda temporada, o casal recebe a aprovação da adoção, mas descobre que encontrar a criança “certa” não é algo tão simples quanto esperava — aparentemente, as crianças estão sendo escolhidas por outros casais enquanto eles ficam para trás.

Ajudados por sua excêntrica assistente social Penny (Imelda Staunton; “Harry Potter e a Ordem da Fênix”), eles estão determinados a fazer tudo o que podem. Quando Nikki conhece uma garotinha chamada Princess em um evento de adoção, ela sabe instantaneamente que essa é a criança certa para eles. Mas há obstáculos aos planos de Nikki que podem ser insuperáveis.

A série é co-estrelada por Ophelia Lovibond (“A Autópsia”), Oliver Chris (“Motherland”), Sian Brooke (“Sherlock”), Darren Boyd (“Killing Eve”) e Robyn Cara (“Ackley Bridge”), criada/escrita/produzida por Andy Wolton e dirigida por Jim O’Hanlon (“O Justiceiro”); nomes como Sam Pinnell, Tim Mannion e Josh Cole também fazem parte da produção, liderada pelo BBC Studios.

Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis no Apple TV+.