Apps fleeceware já faturaram mais de R$2 bilhões no iOS e no Android

Já falamos aqui algumas vezes sobre o problema dos aplicativos fleeceware, pragas da App Store e do Google Play pensadas para tirar dinheiro de usuários incautos. Basicamente, tratam-se de apps com funcionalidades “atrativas” e gratuitos para baixar — mas que funcionam somente por meio de uma assinatura com um período gratuito e um valor posterior exorbitante, que usuários menos experientes não percebem, não lembram ou não sabem como cancelar.

Publicidade

A Apple até implementou mudanças no iOS para coibir esse tipo de golpe, mas o problema persiste: de acordo com um levantamento recente do Avast, os aplicativos fleeceware já tiveram, historicamente, mais de um bilhão de downloads e faturaram mais de US$400 milhões (cerca de R$2,2 bilhões) nos dois principais ecossistemas móveis do mundo.

E olha que esses números não são universais — eles referem-se somente aos 204 aplicativos fleeceware mais populares descobertos pelos pesquisadores. Alguns dos apps pesquisados têm assinaturas que arrancam até US$3.432 (R$19,1 mil!) por ano dos usuários, e o mais preocupante é que, na percepção dos cientistas, a prática está se disseminando: mais e mais desenvolvedores estão escolhendo seguir por esse caminho nada honesto para faturar uma grana.

A prática parece ser ainda mais disseminada na App Store: dos 204 apps pesquisados, 134 estão na loja da Maçã, com um total de downloads na casa dos 500 milhões e faturamento superior a US$365 milhões. Do lado do Android, foram 70 aplicativos, também com 500 milhões de downloads e cerca de US$38,5 milhões em faturamento.

A maioria dos aplicativos pesquisados faz parte de categorias esotéricas, como “leitura de mãos” ou “videntes”, ou traz algumas funcionalidades práticas, como leitura de PDFs, edição de imagens, filtros de câmera ou simulação de instrumentos musicais. Essa segunda categoria, segundo os pesquisadores, até entrega o que promete — mas por um valor abusivo, centenas de vezes acima daquele cobrado por aplicativos sérios. Vários dos apps também empregam a técnica das avaliações falsas, sobre a qual já falamos aqui.

A dificuldade da Apple e do Google, segundo os pesquisadores, está no fato de que apps fleeceware não são, tecnicamente, malwares — os aplicativos cumprem a função que prometem e, para o bem e para o mal, podem cobrar o que quiserem por isso. A solução, para as empresas, é tornar o processo de assinar um serviço mais transparente para o consumidor, e facilitar ao máximo o cancelamento de assinaturas.

Do nosso lado, vale a pena repetir os processos que você precisa seguir para conferir todas as suas assinaturas ativas no ecossistema da Maçã — e, caso necessário, cancelar alguma(s) delas(s):

No iPhone ou iPad, abra os Ajustes. Toque no seu nome, no topo da tela. Toque em “Assinaturas” e verifique a lista, identificando possíveis serviços que você não use ou não reconheça. Caso haja algum, toque nele e o cancele — caso a opção “Cancelar” não esteja visível, é porque você já cancelou aquela assinatura e ela desaparecerá após o período de cobrança atual.

Fiquem de olho! 👀