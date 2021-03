Beta do tvOS 14.5 traz novos recursos e possíveis mudanças

A Apple liberou ontem, como informamos, a quinta versão beta do tvOS 14.5 — e há algumas mudanças pequenas — mas notáveis — nas estranhadas da atualização, como visto por Steve Moser, do MacRumors.

Vamos conferir em detalhes.

“Siri Remote” não mais

A Apple está removendo as menções ao “Siri Remote” e substituindo-as por “Apple TV Remote” em todo o sistema operacional, segundo achados de Moser. A mesma coisa aconteceu com o nome dos controladores da PlayStation — que não deverão mais ser descritos como “DualShock”.

tvOS 14.5 beta 5 text changes: No more Siri Remote or DualShock (just playstation branding). And what is a gen3 Apple TV remote; the 4K Siri Remote with a white circle or a next gen remote? pic.twitter.com/14KzFfc5Yv — Steve Moser (@SteveMoser) March 23, 2021

O ‌termo “Siri‌ Remote” é usado pela Apple em países onde o suporte à Siri ‌está disponível, mas a companhia agora pretende usar “‌Apple TV‌ Remote” em países onde o controle remoto era anteriormente referido como “‌Siri‌ Remote”.

Isso pode significar apenas uma “limpeza” dos termos/nomenclatura, porque não há necessidade real de a Apple se referir ao controle remoto como ‌”Siri‌ Remote”, mas também pode ser um indício de que a próxima geração do ‌Apple TV‌ Remote não será mais chamada de “‌Siri‌ Remote”.

Botão de início

O tvOS 14.5 também trará uma nova nomenclatura para o “Botão de início” na seção “Controles Remotos e Dispositivos” para “Botão TV”, mas sua funcionalidade é basicamente a mesma e pode ser configurada para ir para o app ‌Apple TV‌ ou a tela de início — isso também pode ser um ajuste feito para uma futura nova versão do controle remoto.

“Digitar para a Siri”

This is what ‘Type to Siri’ in tvOS 14.5 beta looks like pic.twitter.com/idJukQqE1H — Steve Moser (@SteveMoser) March 23, 2021

Moser também notou um novo recurso de acessibilidade chamado “Digitar para a ‌Siri‌” (“Type to Siri”), o qual basicamente espelha o recurso já existente em dispositivos iOS/iPadOS.

Alto-falante padrão

New ‘Other Wireless Speakers’ section in tvOS 14.5 beta pic.twitter.com/GWwLc7FjEo — Steve Moser (@SteveMoser) March 23, 2021

Existe, ainda, uma nova opção para escolher “Outros alto-falantes sem fio” como a saída de áudio padrão e ajustes no app Podcasts para alinhá-lo com as alterações que serão introduzidas no iOS 14.5.

Já há algum tempo, especula-se sobre o lançamento de uma nova Apple TV — como muitos devem saber, a última versão da set-top box da Maçã foi lançada em 2017, com a versão 4K.

Vamos ver se a companhia está realmente preparando o terreno para um novo lançamento em breve…