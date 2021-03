Com “Live Audio”, Facebook também terá cópia do Clubhouse

O Twitter e o Telegram já se movimentaram, e o Instagram está seguindo pelo mesmo caminho. Agora, é a vez do Facebook de mostrar suas armas para competir com o Clubhouse, a rede social do momento — e a rede o fez seguindo o seu figurino usual: sem lá muita criatividade.

Publicidade

Ao TechCrunch, o desenvolvedor Alessandro Paluzzi compartilhou imagens do futuro recurso “Live Audio”, que será integrado ao aplicativo principal do Facebook e também ao Messenger.

O funcionamento será bem semelhante ao do Clubhouse e dos seus clones já existentes: você poderá iniciar uma sala, convidar outros usuários e iniciar a conversa, compartilhando o link na sua linha do tempo, com contatos do Messenger ou por meio de um link personalizado.

A experiência será integrada às Salas do Messenger: a opção do “Live Audio” estará disponível junto às demais modalidades do recurso, que incluem salas de conversa privativas de áudio e vídeo.

Por ora, a coisa toda ainda está em fases bem iniciais de desenvolvimento: o recurso ainda não é funcional, e as imagens descobertas por Paluzzi são apenas testes de interface (aliás, testes de interface vindos dos meus pesadelos mais profundos, com vários Marks Zuckerberg reunidos num ambiente).

Ainda assim, é de se esperar que o “Live Audio” não demore a aparecer — o Facebook, afinal de contas, certamente vai querer capitalizar sobre o sucesso do Clubhouse enquanto a rede ainda está na crista da onda.