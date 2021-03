Comercial do iPhone 12 mostra o Ceramic Shield em ação

Neste mês, a Apple lançou um comercial do iPhone 12 destacando a resistência do aparelho. Agora, mantendo essa mesma pegada, a empresa veiculou mais um. No novo, sai de cena a cozinha e entra o asfalto que tanto machuca nossos belos telefones.

Intitulado “Fumble” (no futebol americano, um fumble ocorre quando um jogador, que tem a posse e controle da bola, deixa ela cair), no vídeo vemos uma mulher fazendo malabarismos para tentar evitar que o seu iPhone 12 vermelho beije o chão — sem sucesso.

Quer dizer, podemos dizer que ela teve um baita sucesso ao não deixá-lo cair no asfalto e sim na terra, o que sem dúvida ajuda muito no amortecimento. 😛

Independentemente disso, sabemos que o Ceramic Shield — pelo menos nos testes — tem realmente se mostrado bastante resistente.