Como apagar a sua conta no WhatsApp pelo iPhone

O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais popular do mundo, ainda que tenha perdido terreno para o Telegram nos últimos tempos. Entre os motivos para isso, estão mudanças em sua política de privacidade – que inclusive foi adiada.

Pensando nisso, resolvemos mostrar por aqui como é o processo para baixar os dados da sua conta e, posteriormente, finalizar a sua conta no serviço, caso tenha interesse.

Confira como fazer o processo no iPhone.

Baixando os seus dados

Você pode baixar as suas conversas indo, de forma individual, em cada uma delas. Depois você deve tocar no nome da pessoa/do grupo, no topo da tela, e em “Exportar Conversa”.

Você poderá optar por realizar esse processo com as mídias anexadas ou sem elas. Feito isso, você poderá salvar as conversas diretamente no app Arquivos (Files) do iOS ou enviá-los por email, por exemplo.

Uma pasta zipada aparecerá com o histórico de conversas (no formato TXT) e as mídias compartilhadas.

Apagando a sua conta

Abra o WhatsApp e vá até a aba “Configurações”. Vá Conta » Apagar minha conta. Você será alertado que, ao realizar esse processo, seus dados de conta e foto de perfil serão apagados, você será removido de todos os grupos que estiver e seu histórico de mensagens do aparelho atual e do backup no iCloud serão apagados. Insira o seu número de telefone usando o DDD da sua região. Se precisar, há a possibilidade de mudar o prefixo do país — caso o número tenha sido habilitado em outra região. Toque em “Apagar minha conta”.

O processo, segundo o WhatsApp, pode levar até 90 dias. As cópias das suas informações podem permanecer no armazenamento de backup usado para recuperações em casos de erros de software ou um desastre além desses 90 dias. Porém, esses dados não poderão ser mais acessados por você.

Outro ponto importante é que as mensagens previamente compartilhadas com outros contatos ou grupos permanecerão intactas, caso essas pessoas queiram fazer um backup de conversas com você, por exemplo.

O WhatsApp alerta que esse processo é irreversível, então pense bem! 😃