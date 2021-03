Como desativar a sua conta do Instagram

Redes sociais podem ser divertidas para se comunicar com o mundo. É através delas que ficamos por dentro do que está acontecendo com os amigos, familiares e pessoas com quem você tem mais afinidade.

Apesar disso, não dá para negar que elas têm se tornado também ferramentas para propagações de discursos de ódio e preconceito, por exemplo. Sem falar nas preocupações quanto à nossa privacidade…

A dica de hoje diz respeito a uma pausa temporária ou exclusão completa do seu perfil no Instagram, rede social focada em fotografias (e Stories), pertencente ao Facebook. Saiba como fazer o procedimento usando o iPhone, o iPad ou o Mac.

Desativando temporariamente a sua conta

Em todos os casos, o processo deve ser feito exclusivamente pelo navegador, ou seja, não é possível usar o app do Instagram para isso.

Abra a página oficial do serviço e digite o seu login/senha. No navegador para iPhones, toque na sua foto localizada no canto inferior direito e em “Editar Perfil”. Já em computadores, toque na sua foto (localizada no canto superior direito) e em “Perfil”. Vá em “Editar Perfil”, que fica ao lado do seu username, e clique/toque em “Desativar minha conta temporariamente”. Você precisará digitar o motivo pelo qual está fazendo isso e inserir novamente a sua senha. Por fim, clique/toque em “Desativar conta temporariamente” — ela ficará oculta até que você reative-a novamente, fazendo login.

Baixando os seus dados

Caso tenha certeza de que não quer mais usar a sua conta do Instagram, é possível excluir ela de forma permanente. Antes disso, porém, é recomendado que você baixe os seus dados do aplicativo, como fotos e publicações.

No iPhone/iPad

Abra o Instagram e vá até a aba com a miniatura da sua foto. Toque no botão localizado no canto superior direito e em “Configurações”. Vá em Segurança » Baixar Dados. Insira o email que deseja receber os dados e toque em “Solicitar download”. Insira a sua senha e, depois, toque em Avançar » Concluir. Confira o seu email, você deverá ter recebido um link para baixar os seus dados — isso pode levar até 48 horas após o pedido.

No Mac

Visite instagram.com e entre com as suas credenciais. Clique na sua foto de perfil e em Configurações » Privacidade e Segurança , na barra lateral. Na seção “Download de dados”, clique então em “Solicitar download”. Fique de olho no seu email.

Excluindo a sua conta

Acesse essa página usando o navegador do computador ou do iPhone/iPad. Escolha o motivo pelo qual quer excluir a sua conta no menu suspenso. Digite a sua senha. Clique/toque em “Excluir minha conta permanentemente”.

Pronto, tudo devidamente resolvido.