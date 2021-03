Como excluir a sua conta no Facebook (iPhone e iPad)

O Facebook ainda é uma rede social quase que unânime: todo mundo usa ou conhece alguém que tem uma conta por lá. Além de permitir uma interação com amigos e familiares, ele também conta com recursos como o Marketplace, que permite vender e comprar produtos anunciados por usuários da plataforma, por exemplo.

Publicidade

Porém, nem tudo são flores. Com o tempo, a rede social de Mark Zuckerberg vem sendo alvo de muitas polêmicas, como sua guerra com as políticas de privacidade anunciadas recentemente pela Apple e que devem ser liberadas muito em breve, sua coleta de dados deveras exagerada, além de, é claro, não lidar com tanto empenho no fenômeno das fake news.

Por esses e outros motivos, muitas pessoas passaram a pensar em excluir as suas contas por lá. Caso esteja pensando em tomar essa decisão, explicaremos nos próximos parágrafos o passo a passo de como excluir sua conta na rede social pelo aplicativo do iPhone ou iPad.

Ao excluir a sua conta do Facebook, você perderá acesso ao Messenger e ao login de aplicativos e sites via Facebook, como um site de compras, por exemplo. Se você tiver um dispositivo de realidade virtual Oculus, a exclusão também eliminará os dados e informações da sua conta Oculus.

Baixando uma cópia dos seus dados

Antes de qualquer coisa, você pode baixar uma cópia de seus dados da rede social.

Abra o app Facebook e toque no botão localizado no canto inferior direito. Vá em Configurações e Privacidade » Configurações. Procure por “Baixar suas informações”, localizado na seção “Suas informações no Facebook”. Selecione os conteúdos que deseja baixar, como informações do perfil, fotos e vídeos, publicações e amigos. Role a página até o fim e escolha o intervalo de datas, formato do arquivo a ser baixado e a qualidade das mídias; toque em “Criar Arquivo”. Depois de solicitar a cópia, ela estará como Pendente na seção “Cópias Disponíveis”. É importante ter em mente que esse processo poderá levar alguns dias até ser completado. Quando estiver disponível, você receberá uma notificação para baixar. Depois, para baixar uma cópia dos seus dados, vá até a seção “Cópias Disponíveis”, toque em “Baixar” e insira a senha usada na rede social.

Desativando a sua conta temporariamente

Caso não queira desativar a conta de maneira permanente, é possível dar apenas uma espécie de “pausa”.

Toque no botão no canto inferior direito. Vá em Configurações e Privacidade » Configurações. Toque em “Propriedade e controle da conta” e em “Desativação e exclusão”. Toque em “Continuar para a desativação da conta” e siga as instruções.

Excluindo a sua conta de forma permanente

Já baixou os seus dados e pensou bem no assunto? Então agora você pode excluir definitivamente a sua conta na rede social.

Toque no botão localizado no canto inferior direito. Vá em Configurações e Privacidade » Configurações. Toque em “Propriedade e controle da conta”, na seção “Suas informações no Facebook”. Vá em Desativação e Exclusão » Excluir Conta » Continuar para a exclusão da conta. Agora toque em “Excluir conta” e insira a sua senha. Toque em “Continuar” e “Excluir Conta”.

Caso se arrependa, o Facebook permite que você volte atrás no prazo máximo de 30 dias. Depois disso, todas as informações serão permanentemente excluídas da rede social.

É possível, porém, que o processo de exclusão de todos os conteúdos que você publicou na rede leve até 90 dias. Enquanto isso ocorre, essas informações não estarão disponíveis para os seus amigos, por exemplo.

Para voltar atrás (dentro do prazo máximo de 30 dias), entre na sua conta do Facebook e clique em “Cancelar exclusão”.