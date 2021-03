Compartilhamento de atalhos por links do iCloud está quebrado no momento

O aplicativo Atalhos (Shortcuts) é uma das melhores novidades do iOS nos últimos anos. A cada nova versão do sistema ele torna-se ainda mais aprimorado para permitir que os usuários façam “receitas” e personalizem o funcionamento do iPhone/iPad ao seu gosto.

Ao longo dos anos, tornou-se muito comum, também, a prática de compartilhar essas “receitas” por meio de links gerados pelo iCloud — tanto entre usuários quanto em enormes repositórios, que reúnem todos os tipos de atalhos para todos os tipos de necessidades. Pois agora, esses links estão basicamente… quebrados.

O problema foi notado por diversos desenvolvedores, como Federico Viticci (que tem seu próprio repositório de atalhos no MacStories): ao tentar clicar em um link do iCloud referente a um atalho específico, o resultado será simplesmente uma mensagem de erro afirmando que o atalho em questão não foi encontrado, é inválido ou pode ter sido apagado.

Curiosamente, o problema é apenas retroativo: links para atalhos criados hoje funcionam normalmente, mas todos aqueles gerados anteriormente estão quebrados — tornando inúteis, portanto, todos os repositórios surgidos na web nos últimos anos.

A Apple ainda não se pronunciou sobre o problema, mas é de se esperar que ele seja corrigido o quanto antes — afinal de contas, os links dos atalhos não servem apenas para compartilhá-los, mas também salvá-los (isso porque não é possível fazer um backup das “receitas” no seu dispositivos). Como há muita gente que de fato usa os atalhos para trabalhar, ficamos no aguardo de uma ação rápida por parte da Maçã.

