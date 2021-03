Jogo Rocket League ganhará versão para iOS e Android ainda este ano

Se você não é muito familiar ao mundo dos games, talvez o nome a seguir não signifique muita coisa, mas não tenha dúvidas: Rocket League é um dos maiores sucessos dos consoles (e do PC) nos anos recentes. Agora, ele está encontrando o caminho dos dispositivos móveis.

A desenvolvedora Psyonix anunciou hoje Rocket League Sideswipe, uma “nova experiência” do jogo pensada especificamente para iOS e Android. O título deverá ser lançado até o fim do ano e já tem até um vídeo de gameplay em sua versão alpha, bastante inicial:

Para quem não conhece a figura, Rocket League é um jogo de futebol no qual você joga não com seres humanos, mas com carros voadores tunados — uma das partes principais do jogo, inclusive, é personalizar os seus carros para atingir os objetivos necessários e fazer as jogadas do jeito que você quiser.

Em sua versão móvel, o jogo trará a mecânica de sempre, com jogos agitados entre dois ou quatro veículos — a diferença é que, aqui, as partidas durarão cerca de dois minutos, a metade de um jogo tradicional. Além disso, o modo de visualização tem uma perspectiva mais “plana”, como num sidescrolling, e os controles naturalmente serão todos adaptados para o toque.

Assim como a versão para Windows e consoles, Rocket League Sideswipe adotará um modelo gratuito para jogar, com venda de itens e upgrades dentro do jogo. Uma fase de testes alpha será lançada hoje no Android, mas apenas na Austrália e na Nova Zelândia — mais testes, inclusive no iOS, deverão ser iniciados nos próximos meses.

