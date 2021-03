Patente descreve Apple Watch com tela flexível contornando o pulso

Cansados da tela quadrada e fixa do Apple Watch? Pois uma patente registrada recentemente pela Maçã pode indicar um futuro um pouco mais redondo — e bem mais flexível — para o reloginho.

A patente, intitulada “Módulo de tela e aplicações de sistema”, foi enviada para aprovação pela Apple em novembro de 2019 e concedida pelo Escritório de Marcas e Patentes dos EUA ontem, dia 23/3. Basicamente, a ideia aqui é descrever — nos termos mais gerais possíveis, como é de costume nas patentes — uma tela flexível o suficiente para envolver o pulso do usuário, tornando efetivamente todo o Apple Watch uma tela, pulseira e tudo.

Os desenhos técnicos anexados à patente dão uma ideia mais clara do que a Apple teria em mente, com uma “face principal” circular, fixa, que guardaria todos os componentes internos do dispositivo (bateria, sensores, placa lógica etc.). A tela então se estenderia para a porção flexível, integrada à pulseira. Todo o dispositivo teria um design com bordas mínimas, ou mesmo totalmente eliminadas.

No registro, os engenheiros da Maçã reconhecem que uma tela OLED exposta (sem proteção de vidro, impraticável aqui) poderia sofrer com degradação rápida por conta do contato com o ar e a umidade dos ambientes. A patente cita, entretanto, alguns avanços na tecnologia OLED que poderiam superar essas limitações e permitir que a tela fosse implementada sem nenhum tipo de proteção.

Apesar de a Apple não detalhar elementos de interface na patente, a empresa indica que o dispositivo poderia ter um sistema para que o usuário escolhesse suas “pulseiras digitais”, da mesma forma como se escolhe os mostradores hoje em dia. A tela flexível também poderia ser utilizada para exibir informações complementares, mas não sabemos exatamente qual seria a utilidade prática disso — metade do painel, afinal de contas, estaria oculto.

Digital Crown aprimorada

Uma segunda patente descreve uma nova tecnologia para a Digital Crown, com dois anéis capacitivos — a movimentação dos anéis um contra o outro poderia estender os métodos de interação da peça, permitindo que o usuário tivesse mais controle sobre os elementos de interface do Apple Watch.

Obviamente, tudo o que estamos tratando aqui — como de costume, no caso das patentes — ainda está no mundo das ideias e não temos qualquer indicação concreta de que a Maçã de fato criará um Apple Watch com tela inteiriça e flexível, nem que a nova tecnologia para a Digital Crown será de fato implementada.

Sonhar, entretanto, sempre faz bem, não é mesmo?

via MacRumors