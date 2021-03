Vídeo: AirBuddy é a melhor forma de usar AirPods no Mac (e fones Beats também)

Criado pelo desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo, o AirBuddy foi lançado originalmente no começo de 2019 e basicamente só mostrava o estado da bateria de AirPods no Mac.

Publicidade

Sua versão 2 chegou no finalzinho de 2020, e hoje em dia ele é certamente um utilitário indispensável para qualquer dono de AirPods (qualquer modelo, incluindo Pro e Max) ou fones Beats que tenha um Mac.

No vídeo de hoje, destrinchamos-no por completo. 😊

Além de trazer uma linda interface e se comunicar com os fones da mesma forma que já acontece com iPhones e iPads, o AirBuddy traz também ações rápidas com gestos, widget para a Central de Notificações do macOS, Magic Handoff, estatísticas de uso da bateria e muito mais.

Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos que também usam AirPods/fones Beats com Macs. 😉