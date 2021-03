Acordo entre Apple e Google poderá ser investigado no Reino Unido

Definitivamente, não está faltando trabalho para a equipe jurídica internacional da Apple. O job da vez provavelmente virá do Reino Unido, como informou a Bloomberg.

Por lá, o grupo Marketers For An Open Web (algo como Comerciantes Para Uma Web Aberta) pediu à Competition and Markets Authority (Autoridade de Concorrência e Mercados) que investigue se Apple e Google estão realmente competindo ou se as empresas fizeram algum tipo de acordo cooperativo envolvendo o mercado de buscas.

Vale notar que a CMA já abriu uma investigação antitruste sobre a App Store — o órgão disse ter “fundamentos razoáveis” para acreditar que a Apple infringiu a Lei da Concorrência inglesa, de 1998, se referindo ao sistema único de pagamentos disponível dentro da sua loja.

A reclamação de agora é muito similar à investigação que já está em curso nos Estados Unidos. Lá, o governo disse que Apple e Google são “uma única empresa” quando o assunto envolve acordo de buscas, então essa possível nova investigação no Reino Unido não é lá uma grande surpresa.

O grupo disse que os dados dos usuários da Apple dão ao Google “peças fundamentais ausentes do quebra-cabeça”, oferecendo à gigante de buscas insights exclusivos sobre mercados, suas tendências e seus desenvolvimentos.

Ele também afirma que as duas empresas têm um “interesse mutuamente reforçado em impedir inovação e o desenvolvimento de aplicativos de serem fornecidos pela web aberta”.

A CMA disse que examinará as reivindicações.

via Cult of Mac