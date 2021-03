App do Spotify para Mac e PC ganha downloads e novo design

Levantem as mãos para o céu: os aplicativos para desktop e web do Spotify foram lembrados pela gigante sueca e tiveram novidades anunciadas — ainda não na magnitude necessária para torná-los, digamos, bons, mas já é alguma coisa.

Publicidade

A experiência foi renovada já na tela inicial: o perfil do usuário agora mostra seus artistas e faixas mais ouvidos; é possível iniciar o rádio de qualquer música simplesmente clicando no seu menu contextual (de três pontinhos). A ideia, aqui, é tornar o aplicativo mais próximo da sua contraparte para dispositivos móveis, que também foi atualizada há alguns dias.

Além disso, a busca agora fica disponível sempre no canto superior direito e você pode filtrar os resultados de uma determinada lista ou busca por ordem alfabética, de reprodução ou adição recente, relevância e mais.

A criação de playlists também está mais fácil: ao começar a montar uma nova lista, você pode usufruir de uma ferramenta de buscas especial; é possível adicionar faixas, álbuns ou mesmo podcasts às suas playlists.

As ferramentas para adicionar/trocar títulos, imagens e descrições também foram atualizadas e estão mais intuitivas. Será possível acessar sua lista de “Tocados Recentemente” e a “Fila” diretamente pelo desktop.

Por fim, o recurso tão pedido: usuários do Spotify Premium poderão salvar suas playlists favoritas para ouvi-las offline — um recurso muito útil para salvar sua franquia de internet ou para quando voltarmos a viajar de avião, por exemplo.

As novidades do Spotify já estão sendo liberadas e chegarão nas próximas semanas para todos os usuários no macOS, no Windows e na web. O aplicativo para Mac pode ser baixado aqui, a propósito.

via CNET