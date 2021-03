App usa realidade aumentada para lançar foguetes no iPhone

Se você gosta de exploração espacial e de toda a mítica em torno do espaço sideral e das naves utilizadas para singrá-lo, o aplicativo HoppAR pode ser uma experiência bem interessante.

Publicidade

Desenvolvido por Josef Grunig, a ideia do app é utilizar a realidade aumentada (AR) para colocar o lançamento ou o pouso de um foguete diretamente no seu iPhone (ou smartphone Android). Em outras palavras, você pode se aproximar a poucos metros de um lançamento diretamente do seu quintal ou de qualquer outro espaço aberto.

O aplicativo traz dezenas de naves reais e protótipos interessantes, como o StarHopper e a Starship MK1; a promessa é que mais modelos sejam adicionados com o tempo. Também é possível assistir a manobras históricas e outros eventos que aconteceram de verdade diretamente na tela do seu celular, como o pouso do robô Perseverance em Marte.

Se você não tiver acesso a um espaço aberto (o que é bem provável em tempos de pandemia), não se preocupe: é possível alterar a escala da simulação para um “modo interno”, no qual tudo poderá ser visto diretamente da sua sala ou quarto.

Publicidade

Você pode até mesmo adicionar filtros (para ambientar o lançamento no seu planeta favorito, como Marte) e elementos ao lançamento, como chuva, tempestade e neve, e gravar vídeos/fotos das suas melhores simulações. Não se esqueça de usar a hashtag #HoppAR antes de compartilhá-los com seus amigos, inclusive.

O HoppAR está disponível gratuitamente na App Store e o seu uso é livre — o app conta apenas com algumas compras internas para desbloquear naves espaciais específicas ou para dar uma contribuição ao desenvolvedor.

Boas explorações! 🚀

via Space Explored