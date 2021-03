Apple liderou compra de empresas de inteligência artificial nos últimos anos

Sabemos que a Apple, mesmo com um ritmo constante de aquisições, tem uma estratégia mais conservadora do que as rivais (tanto em quantidade quanto no total de gastos). Entretanto, há um setor em que a Maçã superou todas as suas concorrentes: o de inteligência artificial.

Publicidade

Um levantamento recente da GlobalData mostrou que, entre 2016 e 2020, a Apple superou todas as outras grandes empresas do mundo em número de aquisições de empresas/startups da área de IA. A Maçã bateu a gigante da consultoria Accenture, que ficou em segundo lugar, e suas rivais no campo tecnológico: Google, Microsoft e Facebook.

Algumas das compras da área feitas pela Maçã nos últimos cinco anos incluem o aplicativo Shazam, que utiliza inteligência artificial no seu sistema de reconhecimento de músicas, e startups como a Turi, a Realface, a Asaii, a Laserlike, a Drive.ai, a Spectral Edge, a Inductiv e a Voysis. Foram, no período, 25 aquisições ao todo — isso, claro, entre aquelas que se tornaram públicas.

O principal foco das aquisições de inteligência artificial da Maçã, segundo a GlobalData, tem nome: Siri. A empresa ainda está correndo atrás das suas principais concorrentes, a Alexa e o Google Assistente, e precisa alcançá-las se quiser ter alguma fatia num segmento cada vez mais fundamental. Outras compras têm a ver com processamento de dados e, claro, tecnologias de direção autônoma para o futuro “Apple Car”.

Publicidade

Vejamos, portanto, se a tendência se manterá nos próximos anos.

via MacRumors