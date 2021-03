Bang & Olufsen lança concorrente dos AirPods Max com bateria de 35 horas

A Bang & Olufsen está inspirada: algumas semanas após lançar o lindíssimo alto-falante Beosound Level, a renomada fabricante dinamarquesa voltou hoje aos holofotes para apresentar sua nova criação no terreno dos headphones: o Beoplay HX.

Sucessor do Beoplay H9, o novo modelo tem como principal chamariz sua longevidade: segundo a fabricante, ele é capaz de resistir até 35 horas com o cancelamento ativo de ruídos ligado (ou 40 horas se você desligá-lo) — a efeito de comparação, os AirPods Max limitam-se a 20 horas com seus principais recursos ativados.

A qualidade de construção, como de costume, também é um dos focos da B&O: as almofadas dos fones são revestidas com couro de ovelha e preenchidas com espuma viscoelástica (aquela com efeito memória, que se adapta ao formato dos seus ouvidos). O arco, por sua vez, tem couro bovino e tecido de malha.

Em termos de som, temos aqui dois drivers de 40mm com ímãs de neodímio, além de quatro microfones com tecnologia beanforming para qualidade máxima na captura de voz. A B&O promete uma experiência “precisa e imersiva”, que pode ser personalizada ao gosto do freguês no aplicativo Bang & Olufsen.

Os recursos são os esperados para a categoria: tecnologia digital de cancelamento ativo de ruídos e modo ambiente — ambos têm diferentes modos para cada situação, como viajar de avião ou andar numa rua movimentada. Isso pode ser ajustado pelo app ou no próprio fone, que tem ainda botões e superfícies sensíveis ao toque para controles de volume e reprodução.

O dispositivo conta ainda com uma porta USB-C de carregamento e uma entrada de 3,5mm, para que você use o fone no modo cabeado — a B&O já inclui o cabo apropriado na caixa, inclusive, e o fone vem com um elegante estojo de transporte (visto acima).

O Beoplay HX já está disponível em sua versão preta, e outros dois modelos serão lançados em breve: o branco chegará no fim de abril, enquanto a versão branca e marrom aterrissará em maio. Os fones custam US$500 — 50 dólares a menos do que os AirPods Max, vale lembrar.

